Starfield salta l'Xbox Developer Direct: sarà protagonista di un evento tutto suo

Microsoft ha confermato ufficialmente il Developer Direct di Xbox, fissato alle ore 21:00 italiane del 25 gennaio 2023 e che fornirà aggiornamenti su giochi molti attesi quali Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends, oltre alle ultime novità per The Elder Scrolls Online.

Come tuttavia anticipato dai rumor dei giorni scorsi, Starfield non sarà al Developer Direct di Xbox e dunque in quest'occasione non verrà fornito alcun aggiornamento sull'ambizioso RPG sci-fi di Bethesda. Ma questa assenza non deve destare alcun tipo di preoccupazione: oltre ad annunciare il nuovo evento del 25 gennaio, il colosso di Redmond ne ha approfittato anche per confermare che Starfield sarà protagonista di un livestream tutto suo nel prossimo futuro, totalmente incentrato su tutti gli ultimi aggiornamenti e novità relativi allo sviluppo del kolossal fantascientifico.

Nessun accenno tuttavia a quando si svolgerà l'evento dedicato a Starfield, sebbene sia da ipotizzare che non sia troppo distante nel tempo. Per adesso quindi non resta che scoprire tutti gli update in merito ai giochi rivelati per l'Xbox Developer Direct, magari accompagnati da date d'uscita ufficiali per i titoli trattati.

Ricordiamo a tal proposito che molte voci di corridoio citano maggio come possibile periodo di lancio per Redfall: che all'evento del 25 gennaio arrivi la conferma definitiva?