Starfield salterà l'E3 2019.... e anche quello del 2020?

Starfield di Bethesda non sarà all'E3 di Los Angeles ma a quanto pare il gioco potrebbe non comparire neanche alla fiera del prossimo anno, almeno secondo quanto fatto trapelare da Todd Howard.

Intervistato da IGN USA, Howard fa sapere come "dovremmo essere tutti molto pazienti, semplicemente non è ancora arrivato il suo momento", in risposta a una domanda sulla possibilità di vedere Starfield all'E3 2020.

A quanto pare Bethesda preferisce andarci cauta con Starfield e The Elder Scrolls VI, le strategie comunicative della compagnia prevedano presentazioni ravvicinate al lancio: "è una strategia che ha funzionato molto bene con Fallout 4 e Fallout 76 e continueremo a farlo. Il mio sogno sarebbe annunciare i giochi una settimana prima del lancio ma purtroppo non è possibile, una tempistica di quattro/cinque mesi è invece decisamente fattibile e in linea con il nostro pensiero."

Secondo alcuni rumor, Bethesda avrebbe iniziato recentemente le sessioni di doppiaggio di TES 6 e Starfield, i lavori potrebbero concludersi nel 2021 o 2022, rendendo piuttosto lunga l'attesa per questi due titoli...