Starfield saluta Alex Hay: l'omaggio al giocatore mancato prima del lancio

I giocatori in viaggio nell'Early Access di Starfield stanno iniziando a scoprire i primi segreti del GDR Bethesda, tra i quali ha trovato spazio anche un toccante omaggio.

Nella versione definitiva della produzione, gli sviluppatori hanno infatti voluto ricordare un fan che purtroppo non avrà la possibilità di varcare i confini di Starfield. La scorsa primavera, Alex Hay aveva condiviso su Reddit un lungo post, nel quale raccontava alla community la sua attesa del GDR, offuscata dall'improvvisa diagnosi di un tumore. In seguito ai rinvii, il giocatore spiegava che molto probabilmente non sarebbe alla fine riuscito a provare Starfield, del quale aveva seguito per anni lo sviluppo.

Venuto infine a mancare lo scorso 16 maggio 2023, Alex Hay è ora protagonista di un piccolo omaggio riservatogli dagli autori di Starfield. All'interno del gioco, è infatti possibile trovare un breve messaggio a firma del fan, nel quale si augura un buon viaggio all'intera community: "A tutti i miei amici e compagni esploratori, sarò sempre con voi, là fuori tra le stelle. Con affetto, Alex Hay".



Bethesda non è nuova a questo genere di attenzioni, con la software house che ha sviluppato nei decenni un rapporto molto stretto con le proprie community, basti pensare alle ipotesi che volevano nonna Skyrim all'interno di Starfield.