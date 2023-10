Starfield saluta il suo lead quest designer: Will Shen lascia Bethesda

Bethesda perde un pezzo rilevante del suo team. Will Shen ha lasciato la compagnia per accasarsi a Something Wicked Games, studio composto da altri ex veterani Bethesda ed ex membri di BioWare ed Obsidian, attualmente al lavoro sull'RPG Wyrdsong ambientato nel Portogallo medievale.

Shen ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di Starfield: oltre ad esserne stato il design director ha ricoperto anche il ruolo di lead quest designer, contribuendo in maniera significativa a plasmare la struttura delle innumerevoli missioni offerte dal kolossal sci-fi per PC e Xbox Series X/S. La carriera di Shen all'interno di Bethesda inizia comunque parecchi anni fa, avendo contribuito allo sviluppo di tutti i giochi Bethesda a partire dal Fallout 3, pubblicato nel 2008.

Nel corso di un'intervista con il portale Game Developer, il game designer ha spiegato che il suo ruolo all'interno di Something Wicked Games sarà di fare da ponta tra i team di progettazione e narrazione, in modo così da garantire a Wyrdsong uno sviluppo più coeso. "Quando hai una specifica responsabilità nello sviluppo di un gioco vuoi concentrarti soltanto su quella, ma credo che uno degli aspetti che permette agli RPG Tripla A di prendere davvero forma è quando si ha la sensazione che il gioco abbia una sorta di direzione univoca", afferma Shen sottolineando che il suo obiettivo è appunto assicurarsi che Wyrdsong raggiunga questa specifica direzione.

In attesa dunque di scoprire ulteriori novità sul progetto di Something Wicked Games, ricordiamo che anche Pete Hines ha lasciato Bethesda negli scorsi giorni, pubblicando una lettera aperta rivolta a tutti i fan.