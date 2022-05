Starfield 'sarà un gioco fantastico': ne è certo l'attore e regista Stephen Ford

Dopo aver suggerito il suo coinvolgimento in Starfield e l'arrivo di importanti novità riguardanti il kolossal sci-fi di Bethesda, l'attore e regista Stephen Ford rompe gli indugi e conferma di lavorare alla nuova space opera degli autori di Fallout e The Elder Scrolls.

L'attore apprezzato dagli appassionati delle serie TV Kamen Rider Dragon Knight e Teen Wolf è intervenuto in una discussione intavolata sui social da chi, tra il serio e il faceto, si chiedeva se fosse proprio lui l'astronauta immortalato nell'artwork ufficiale di Starfield.

Pur senza chiarire questo dubbio, Ford si è esposto rispondendo in maniera piccata ad un utente di Twitter che invitava i giocatori a non nutrire aspettative troppo elevate per Starfield in funzione dei "bug che accomunano tutti i giochi Bethesda". Riallacciandosi a questo commento, l'attore ha spiegato al suo interlocutore, e quindi a tutti gli utenti che stavano seguendo la discussione sui social, che "nah, Starfield è davvero fantastico".

L'eloquente frase scritta da Ford a sostegno del lavoro portato avanti dal capitanato da Todd Howard, di conseguenza, non offre 'solo' l'ennesima conferma del suo coinvolgimento nel progetto di Starfield ma lascia velatamente intendere che l'attore abbia già assistito a delle scene di gameplay tratte dal nuovo GDR sci-fi di Bethesda.

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Microsoft, vi rimandiamo all'ultimo video diario di Starfield sui Suoni dell'Avventura, con un focus sulla colonna sonora e l'impegno profuso da Bethesda per concretizzare la propria visione di una space opera a tinte nextgen su PC e Xbox Series X/S.