Starfield, scatti 'rubati' tra le stelle: spuntano nuove immagini leak dal passato

Accanto ai nuovi artwork ufficiali di Starfield pubblicati di recente da Bethesda, gli appassionati in febbrile attesa della nuova IP del colosso videoludico possono dare uno sguardo anche a nuove immagini leak relative al gioco.

In rete, si sono in particolare fatti strada alcuni scatti relativi - presumibilmente - ad una vecchia build preliminare di Starfield, risalente all'ormai videoludicamente lontano 2018. Gli screenshot, che potete visionare direttamente in calce a questa news, non offrono grandi scorci sull'universo digitale attualmente in sviluppo presso gli studi di Bethesda, ma rappresentano comunque un piccolo assaggio di ciò che i giocatori potrebbero trovarsi a vivere all'interno del GDR sci-fi. Ovviamente, il livello qualitativo degli scatti deve essere valutato alla luce della relativa appartenenza ad una build soltanto preliminare del gioco, e ampiamente work in progress.



Nel frattempo, lo sviluppo di Starfield procede, con la nuova IP Bethesda in attesa di realizzare il proprio debutto nei cataloghi di PC e Xbox Series X|S (e al Day One su Xbox Game Pass), in esclusiva per l'ecosistema Microsoft. Il gioco, lo ricordiamo, dispone già di una data di lancio ufficiale, fissata da Bethesda per la giornata dell'11 novembre 2022. Una data simbolica, che coincide con l'ormai lontano lancio di The Elder Scrolls V: Skyrim, avvenuto in occasione dell'11 novembre 2011.