Starfield, le scelte dei giocatori saranno fondamentali: dettagli sulle quest da Bethesda

Tra i giochi maggiormente attesi per il 2023 figura senza ombra di dubbio il nome di Starfield, la nuova IP sviluppata da Bethesda Softworks attesa su PC Windows e Xbox Series X|S. In attesa di tornare ad ammirarlo in azione, la compagnia torna a parlarci del gioco svelandoci nuovi dettagli sul sistema delle quest.

In una nuova intervista apparsa sulle pagine ufficiali di Bethsda, il Lead Quest Designer Will Shen ci ha parlato delle quest di Starfield e di quanto potranno essere rigiocabili in base alle scelte dei giocatori e alle conseguenti reazioni degli NPC che popoleranno lo sconfinato universo di gioco.

Shen ha innanzitutto precisato come Bethesda abbia attinto dalle sue "radici da gioco di ruolo della vecchia scuola: molte scelte di dialogo, riferimenti alle abilità e al background del giocatore, una varietà di attività di combattimento e non, mettendo in risalto la nostra nuovissima ambientazione in un modo che indica dove dirigersi per il tipo di storie che vuoi vivere".



Il Lead Quest Designer suggerisce poi un livello di rigiocabilità importante in Starfield, definendo il concetto di scelta del giocatore un tema chiave nella progettazione del mondo stessa.



"La scelta è sempre importante", ha dichiarato. "Sia le scelte che faranno i giocatori, sia le scelte che le persone e il mondo possono prendere in risposta. Quindi, quando scrivo le cose, di solito dico 'okay, il giocatore ha appena fatto X, come risponderebbero i loro alleati e nemici? Qual è la mossa migliore che potrebbero fare? Se non possono fare quella mossa, perché no?" C'è sempre qualche opzione migliore che potresti perdere, ma se ha senso almeno dal punto di vista del gioco, si spera che tu abbia la sensazione che la storia si stia modellando secondo le tue decisioni"



Recentemente, Bethesda ha condiviso nuove informazioni su incontri casuali, città aliene e pianeti di Strafield.