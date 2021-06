Starfield, niente scene CGI nel video E3: Bethesda rimarca la natura in-engine del trailer

Dalle pagine di ArtStation, il Lightning Artist di Bethesda Keith Beltramini è tornato idealmente alle emozioni del trailer d'annuncio della data d'uscita di Starfield per rimarcare un concetto già espresso durante l'E3 2021, ossia il mancato utilizzo di scene in cinematica nella realizzazione del video.

Come spiegato dallo stesso Beltramini nel pubblicare alcuni scatti in alta definizione tratti dal teaser della nuova esclusiva PC e Xbox Series X/S, la realizzazione del filmato di Starfield mostrato durante l'Xbox & Bethesda Showcase è avvenuta "utilizzando interamente il nostro motore grafico, il Creation Engine 2, senza l'ausilio di ulteriori strumenti o effetti cinematografici. Lavorando a stretto contatto con il regista del teaser, Istvan Pely, ho contribuito alla direzione artistica per tutto ciò che riguardava l'illuminazione e l'atmosfera".

Stando a quanto sottolineato dallo sviluppatore dei Bethesda Game Studios, quindi, ogni scena mostrata nel teaser è stata creata utilizzando solo ed esclusivamente il motore grafico del gioco, senza ulteriori "abbellimenti" rappresentati, ad esempio, dall'aggiunta di spezzoni in computer grafica o dall'impiego di effetti di post-produzione (eccezion fatta, ovviamente, per le schermate introduttive e finali).

In calce alla notizia trovate le immagini HD condivise da Beltramini nel fornire il suo chiarimento sulla natura in-engine del video. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dall'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo dei giochi fruibili "gratis" dagli utenti iscritti a Xbox Game Pass.