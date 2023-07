Starfield fa schizzare le previsioni d'incasso di Xbox: Microsoft è molto ottimista

La Chief Financial Officer Amy Hood ha recentemente offerto agli investitori di Microsoft le previsioni d'incasso per l'Anno Fiscale 2024, che per Microsoft è cominciato proprio questo mese. I numeri sono decisamente ottimistici e il merito è evidentemente di Starfield, dal quale la casa di Redmond s'aspetta grandi cose.

La Hood, in particolare, s'aspetta di battere tutti i record d'incasso della compagnia durante il primo trimestre dell'Anno Fiscale 2024 (Q1 FY24), che copre i mesi da luglio a settembre 2023. Più precisamente, le previsioni parlano di un +5% rispetto al Q1 FY23, che si era già imposto come il miglior primo trimestre di sempre per Xbox con incassi pari a 3,61 miliardi di dollari.

Supponendo che Xbox sia davvero in grado di rispettare i pronostichi, tra qualche mese potremmo dunque parlare di incassi pari a 3,79 miliardi di dollari. Pur non dichiarandolo apertamente, è evidente che Microsoft s'aspetta che tale incremento arrivi dai contenuti e dai servizi per Xbox, in altre parole da Starfield e, di riflesso, da Game Pass, che lo ospiterà fin dal day one. L'attesissimo RPG sci-fi di Bethesda esce il 6 settembre, cadendo in pieno nel primo trimestre dell'Anno Fiscale 2024 di Xbox, e non è escluso che l'onda lunga possa propagarsi fino al Q2 FY24, che comprende il periodo delle festività da ottobre a dicembre 2023.

Per dovere di completezza, dobbiamo far notare che Microsoft non sempre è riuscita a rispettare le proprie previsioni. Senza andare troppo indietro nel tempo, ha ad esempio disatteso quelle dell'intero Anno Fiscale 2022 (che comunque si è imposto come il FY migliore della storia di Xbox con oltre 16 miliardi di dollari d'incasso) e anche quelle del quarto trimestre dell'Anno Fiscale 2023 (Q4 FY23). Complessivamente, nel FY23 Microsoft ha registrato perdite per 746 milioni di dollari. Il futuro è dunque tutto da scrivere, anche se stavolta c'è l'asso nella manica di Starfield