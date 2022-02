Starfield: alla scoperta di Neon, la Las Vegas aliena con pesci psicotropi!

Di ritorno dalla splendida New Atlantis di Starfield, i ragazzi di Bethesda riaprono una finestra sulla dimensione sci-fi di Starfield per mostrarcNeon, la 'Las Vegas aliena' fondata dalla Xenofresh Corporation e arricchitasi dopo la scoperta di un pesce dalle proprietà psicotrope.

La breve clip condivisa dal team social di Bethesda ci porta infatti su questa lontana colonia per farci ammirare lo skyline 'da sballo' di Neon City, una metropoli fantascientifica costruita sulle fondamenta di una titanica piattaforma utilizzata originariamente per la pesca e l'inscatolamento dei prodotti ittici locali.

Le sfavillanti arcologie di vetro che imperlano il paesaggio urbano di Neon City sono il risultato della crescita esponenziale dei profitti della Corporazione Xenofresh verificatosi dopo la scoperta di un pesce dalle proprietà psicotrope e la conseguente immissione sui mercati coloniali di Aurora, una droga legalizzata.

La nuova animazione non fa che alimentare la curiosità degli appassionati di GDR open world per la nuova space opera di Bethesda, specie dopo le ultime dichiarazioni condivise da Todd Howard sui grandi progressi nello sviluppo di Starfield, il cui lancio è previsto per l'11 novembre 2022 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.