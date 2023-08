Starfield, alla scoperta dei PNG: doppiatori e background narrativo di Sarah e Barrett

Mentre il countdown coi sandwitch di Starfield scandisce il tempo che ci divide dal lancio della space opera di Bethesda, il team social della sussidiaria di Zenimax e Microsoft ci porta alla scoperta dei personaggi secondari con degli approfondimenti sul background narrativo e sui doppiatori dei singoli PNG.

Come facilmente prevedibile, i primi due focus di Bethesda sono dedicati ai membri di Constellation, il programma di esplorazione e ricerca spaziale a cui (volendo) potremo unirci per andare alla scoperta dei segreti degli oltre mille pianeti raggiungibili in Starfield dal nostro alter-ego.

Il primo approfondimento ha per protagonista Sarah Morgan: la leader di Constellation e una fervida sostenitrice del programma, nonché la guida indiscutibile del gruppo di esploratori, scienziati, avventurieri e 'sognatori' con cui collabora per svelare i misteri del cosmo. La leader di Constellation avrà la voce di Emily O'Brien, un'attrice e doppiatrice che ha prestato la propria voce a Mary-Ann Ronan di Tell Me Why, Sandy di Exoprimal e Veroandi di God of War Ragnarok, come pure a personaggi di videogiochi come Marvel's Midnight Suns, Gotham Knights, Saints Row e NieR Reincarnation.

Il secondo approfondimento social di Bethesda è invece dedicato a Barrett, uno dei primi membri di Constellation con cui entreremo in contatto nel corso della campagna principale. La passione per i viaggi spaziali è seconda solo al suo fascino, due aspetti caratteriali che promettono di rendere ancora più interessanti i viaggi da compiere in giro per il cosmo vivendo avventure sempre varie. Quel cantastorie affabulatore di Barrett sarà doppiato da Barry Wiggins, un attore poliedrico che ha collaborato in passato con gli sviluppatori di Mafia 3.