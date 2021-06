Starfield e le scuse ai fan PS5 per l'esclusiva Xbox: Pete Hines chiarisce

L'ultima intervista di Pete Hines a Gamespot con le scuse ai fan PS5 per l'esclusiva Xbox di Starfield ha scatenato un acceso dibattito sui social e sui forum videoludici più frequentati. Il dirigente di Bethesda decide così di chiarire il suo punto di vista attraverso il suo profilo Twitter personale.

Intervenendo in una delle tante discussioni intavolate sui social a seguito della sua chiacchierata con i giornalisti di Gamespot, il Vice Presidente della divisione marketing di Bethesda Softworks ha ribadito quanto espresso nell'intervista post-E3 e fornito ulteriori elementi per chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a scusarsi con i giocatori PlayStation per il mancato arrivo di Starfield su PS5.

In uno dei suoi ultimi post condivisi su Twitter, Hines ha infatti precisato che "non mi scuso per l'esclusività (di Starfield su piattaforme dell'ecosistema Xbox, ndr), e di certo non 'devo' fare nulla per evitarla. Alcuni dei nostri fan sono arrabbiati per questa esclusiva, e mi dispiace che lo siano. Non è sbagliato esserlo e non è strano ammetterlo. Ho solo voluto manifestare tutto questo e riconoscere ciò che stanno sentendo. Questo è tutto, è il mio punto di vista".

Il lancio di Starfield è previsto per l'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S. Per saperne di più sulla nuova space opera degli autori di TES V Skyrim e Fallout 4, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Starfield e la next gen Xbox.