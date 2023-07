Starfield: secondo un'analisi, la dimensione dei pianeti è precisa anche a distanza

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, i fan di Starfield stanno discutendo dei particolari più bizzarri sui social. Uno di questi riguarda la fedeltà della scala dei pianeti mentre si osservano dalle lunghe distanze, fattore che è stato oggetto di un'approfondita analisi da parte di un utente.

Gli appassionati del gioco di ruolo targato Bethesda erano preoccupati che, restando sulla superficie di un pianeta, quelli visibili in lontananza non avessero dimensioni proporzionali alla loro distanza e alla loro dimensione. A fugare ogni dubbio è stato l'utente Reddit Nimbulan, che ha effettuato dei test utilizzando Solar System Simulator, uno strumento messo a disposizione dalla NASA.

Stando alle parole del videogiocatore, possiamo aspettarci una scala dei pianeti piuttosto accurata, ma non precisa al 100%. Questo significa che vedremo i pianeti lontani in maniera credibile, ma non esattamente come dovrebbero essere nella realtà. Un esempio in tal senso è stato fornito con le immagini che mostrano Giove e che mostra come il lavoro svolto da Bethesda sia stato abbastanza preciso.

In attesa di saperne di più anche su altri aspetti del gioco, vi ricordiamo che i giocatori disabili sono preoccupati dal silenzio di Bethesda sull'accessibiltà di Starfield. Sono inoltre stati annunciati i bundle di CPU e GPU AMD con Starfield in omaggio.