Starfield, segni di vita dal sito ufficiale: novità in arrivo per il GDR sci-fi?

Mentre in rete continua il dibattito sui leak di Starfield rivelatisi falsi, il sito ufficiale del prossimo, ambizioso gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda mostra segni di vita rappresentati da un piccolo ma significativo aggiornamenti alla homepage. Che sia il preludio della presentazione ufficiale del nuovo GDR di Bethesda?

L'aggiornamento in questione è infatti il primo che viene effettuato dai gestori del sito ufficiale del GDR sci-fi dopo l'annuncio di Starfield all'E3 2018. La revisione compiuta dai programmatori di Bethesda consiste nell'aggiunta dei loghi provvisori di ESRB e PEGI.

La presenza delle due etichette virtuali sulla homepage del sito di Starfield sembrerebbe perciò suggerire l'inizio della fase di certificazione da parte delle organizzazioni europee e nordamericane deputate a classificare i videogiochi destinati ad essere immessi sul mercato.

Si tratterebbe, quindi, di un interessante indizio sull'avanzato stadio di sviluppo del progetto che, nelle intenzioni di Bethesda, dovrebbe dare inizio a un nuovo franchise parallelo a quelli di The Elder Scrolls, Fallout, Prey o DOOM. I progressi nello sviluppo di questa ambiziosa opera ruolistica sembrerebbero essere confermati anche dagli ultimi rumor sull'utilizzo da parte di Bethesda dell'Unreal Engine 4 per dare vita a Starfield e, in futuro, a The Elder Scrolls 6.