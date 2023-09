Starfield e i segreti del gameplay: si può nuotare e immergersi in acqua?

Dopo avervi offerto le nostre impressioni su Starfield dopo 40 ore tra le stelle, ci focalizziamo su una delle tante domande poste da chi attende con impazienza l'uscita ufficiale della space opera di Bethesda: è possibile nuotare e immergersi in acqua?

L'esplorazione dei mille mondi alieni di Starfield, d'altronde, è una delle componenti fondamentali dell'esperienza di gioco confezionata dagli autori al seguito di Todd Howard, di conseguenza è importante sapere se al nostro intrepido alter-ego viene data o meno l'opportunità di tuffarsi nelle placide acque degli oceani, dei fiumi e dei laghi dei corpi celesti visitati.

Nelle innumerevoli attività che è possibile svolgere addentrandoci nel Campo Stellare della nuova esclusiva Microsoft, purtroppo, il nuoto ricopre un ruolo marginale: il nostro eroe può tuffarsi in acqua ma non è in grado di immergersi in profondità, per tutta una serie di ragioni.

Il sistema a generazione procedurale dei pianeti e delle lune aliene di Starfield non consente ai giocatori di atterrare in aree sprovviste di terreno 'calpestabile', di conseguenza gli enormi quadranti creati dal motore grafico Creation Engine 2 una volta scesi in superficie con la propria astronave tendono ad essere sprovvisti di regioni 'umide' con grandi specchi d'acqua.

La pesante tuta spaziale, il casco e lo zaino che caratterizzano l'equipaggiamento standard degli esploratori spaziali di Starfield, d'altronde, contribuiscono a relegare il nuoto a un fattore irrilevante delle attività da dover svolgere. Al netto di queste limitazioni, chi desidera sperimentare le dinamiche di gameplay legate al nuoto può farlo già dalle prime battute della campagna principale: la capitale dell'Unione Coloniale, Nuova Atlantide, è piena di laghetti artificiali nei quali tuffarsi liberamente per rendere ancora più 'immersiva' la propria esperienza di gioco free roaming nell'universo sci-fi di Starfield.

Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sui segreti dell'esplorazione spaziale del nuovo GDR targato Bethesda, vi rimandiamo alla nostra guida con trucchi per muovere i primi passi in Starfield.