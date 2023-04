Starfield e i segreti del gameplay: potenzialità e limiti del volo spaziale spiegati bene

Dalle colonne di Reddit, un appassionato di GDR sci-fi ha preso spunto dal gameplay reveal di Starfield per descrivere in maniera approfondita il sistema di atterraggio e ingresso in atmosfera delle astronavi che avremo modo di pilotare nella prossima, attesissima odissea spaziale di Bethesda.

In chiusura dell'Xbox & Bethesda Showcase organizzato da Microsoft nel giugno dello scorso anno, gli sviluppatori capitanati da Todd Howard hanno confermato l'assenza del 'volo atmosferico': una volta giunti nell'orbita bassa del pianeta di destinazione, i giocatori potranno avviare una sequenza automatica di atterraggio gestita attraverso una sequenza in cinematica e una 'semplice' schermata di caricamento.

Il tema dell'atterraggio e del volo atmosferico di Starfield emerge ciclicamente sui social e sui forum di settore, e così il redditor ha deciso di rifarsi proprio alle scene del gameplay reveal di giugno 2022 per spiegare, nella maniera più esaustiva, come funzionerà il gameplay a bordo delle astronavi.

Come descritto da Bethesda, i giocatori potranno pilotare liberamente la propria nave 'solo' all'interno dello spazio orbitale di un sistema stellare: i piloti potranno perciò cimentarsi in combattimenti dogfight, abbordare altre navi, interagire con i campi di asteroidi, spostarsi da un mondo all'altro del medesimo sistema o attraccare alle stazioni.

Ogni altra mansione viene ritenuta troppo delicata da poter essere gestita da un pilota umano, di conseguenza verrà affidata all'IA dell'astronave: ecco spiegato il ricorso alle schermate di caricamento e alle sequenze d'intermezzo per attività come l'ingresso in atmosfera, l'atterraggio e il 'salto nell'iperspazio' per raggiungere i sistemi stellari limitrofi. Per un ulteriore approfondimento su questo e su tutti gli altri aspetti ludici, narrativi e contenutistici dell'esclusiva Microsoft in arrivo su PC, Xbox Series X|S e Game Pass il prossimo 6 settembre, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sul gameplay di Starfield, il nuovo GDR sci-fi di Bethesda.