Starfield pieno di segreti: Howard si chiede quanto tempo impiegheremo a scovarli tutti

Nelle ore in cui il nome di Starfield viene tirato in ballo da Phil Spencer nell'ambito dello scontro con la FTC per l'acquisizione di Activision-Blizzard, torniamo a parlare dell'ambizioso gioco di ruolo spaziale di Bethesda per aggiornarvi su tutte le informazioni emerse nei giorni della Summer of Games.

Chiacchierando con la redazione di IGN USA, Todd Howard ha suggerito che Starfield sarà ricco di segreti e momenti del tutto inaspettati slegati dalla normale progressione della campagna. Tali eventi saranno in grado di stupire i videogiocatori esattamente come ha già fatto, ad esempio, l'apparizione di un unicorno nelle foreste di The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Nonostante sia stato incalzato dall'intervistatore, il Game Director ha preferito non svelare dettagli precisi: "Non voglio anticipare di cosa stiamo parlando, ma sì, ci saranno sicuramente (i momenti memorabili slegati dalle quest, ndr). E credo che in questo gioco ce ne siano alcuni davvero, davvero speciali. Sono davvero curioso di vedere quanto tempo ci metteranno per scoprirli tutti".

In un altro momento dell'intervista, Howard ha spiegato che Bethesda ha realizzato Starfield in modo che possa sorprendere continuamente i giocatori. Anche lui stesso è rimasto senza parole quando ha vissuto una situazione molto peculiare mentre giocava a Starfield: "Qualche settimana fa, sono atterrato su uno dei primi pianeti durante una tempesta di sabbia e stavo scappando per cercare un riparo. Una volta ogni tanto, possono atterrare anche delle navi nemiche. Così, mentre stavo attraversando la tempesta di sabbia, una nave è atterrata, ho ingaggiato una sparatoria e poi sono salito sulla nave stessa. Mentre sparavo ai nemici sulla superficie da un riparo, la nave è partita nello spazio. Quindi mi sono trovato nello spazio aperto sulla nave nemica, e io mi chiedevo: 'Può davvero accadere una cosa del genere? Credo proprio che può accadere'. Sì".