Starfield: lo sguardo del robot VASCO si posa sulla Gamescom 2022

Mentre cresce l'attesa per l'Opening Night Live della Gamescom 2022, la divisione tedesca di Bethesda pubblica un'immagine in anteprima del robot VASCO di Starfield che farà bella mostra di sé tra gli stand della kermesse videoludica di Colonia.

La statua a grandezza naturale del robot VASCO potrà essere ammirata in tutto il suo splendore visitando l'Xbox booth nell'Entertainment Area Hall 8 della Gamescom 2022: una volta sul posto, tutti i fan di videogiochi di fantascienza e i patiti di GDR open world targati Bethesda potranno scattarsi una foto con l'amichevole companion robot di Starfield.

VASCO, infatti, sarà una presenza costante per gli esploratori spaziali della nuova esclusiva Xbox, in qualità di robot tuttofare al servizio dei comandanti dei vascelli Constellation incaricati di esplorare il cosmo alla ricerca di nuove opportunità per la razza umana.

L'unica robotica VASCO è stata progettata per aiutare gli umani nei viaggi interplanetari più pericolosi, da qui la possibilità di innestarvi degli elementi modulari per riadattarne le funzionalità e le capacità in funzione delle circostanze e delle necessità dei giocatori.

La presenza di quella pasta d'automa di VASCO nella Hall 8 dell'evento di Colonia lascia ben sperare per l'arrivo di qualche novità su Starfield nel corso della Gamescom, anche se Bethesda ha preferito non fornire dei chiarimenti in tal senso limitandosi a precisare che ci sarebbero state "alcune sorprese" legate alle proprie IP.