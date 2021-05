Starfield sarà allo show E3 di Xbox? Microsoft stessa sembra confermarlo

Dopo giorni di insistenti rumor, Microsoft ha ufficialmente annunciato che presenterà il suo nuovo showcase Xbox in occasione dell'E3 2021 nella giornata di domenica 13 giugno. Tra i most wanted dell'evento troviamo, ovviamente, Starfield di Bethesda Softworks.

Le tante speculazioni e voci di corridoio che si sono susseguite nel corso di queste settimane suggeriscono con insistenza che il titolo Sci-Fi verrà presentato nuovamente all'E3, con Jason Schreier che ha persino assicurato che Bethesda annuncerà la data di lancio definitiva proprio in questa occasione. Nonostante sull'argomento inizino a concordare numerose fonti, non possiamo ancora dare per certa la presenza di Starfield all'E3.

Tuttavia, è la stessa locandina mostrata da Microsoft contestualmente all'annuncio del suo evento Microsoft & Bethesda Games Showcase a dare maggiore adito alle speranze dei giocatori. Come potete osservate tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il pianeta che si staglia sullo sfondo dell'immagine celebrativa dello show sembra combaciare in modo pressoché identico a quello che abbiamo intravisto all'interno del reveal trailer di Starfield (al netto di qualche piccola differenza negli effetti di illuminazione e nella sua inclinazione). Che si tratti dunque di una sottile conferma da parte di Microsoft?

Per scoprirlo, non ci resta che attendere l'inizio dell'evento, fissato alle 19:00 italiane di domenica 13 giugno. Microsoft ha promesso 90 minuti di spettacolo in cui verrà mostrata la lineup dei giochi Bethesda, ma saranno presentati anche gli altri giochi targati Xbox Game Studios.