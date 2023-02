Starfield Showcase, ci siamo davvero? Fonti affidabili parlano di un annuccio imminente

Ma allora, ci siamo o no? Sono settimane che si rincorrono delle voci in merito all'atteso showcase di Bethesda che dovrebbe gettare luce sulla data d'uscita di Starfield, ma è già passato un mese dall'Xbox Developer Direct e dalle parti di Redmond e Rockville continuano a stare in silenzio. Qualcosa, in ogni caso, potrebbe aver cominciato a muoversi...

A diffondere ottimismo ci ha pensato in primo luogo Andy Robinson, capo ed editor di VGC che si è già più volte distinto per l'autorevolezza delle sue dichiarazioni. Nella tarda serata di ieri il giornalista ha scritto su Twitter: "Ho sentito che l'annuncio dello showcase di Starfield è imminente". A fare da eco alla sua indiscrezione ci ha pensato l'editor di Windows Central Jez Corden, che nell'ultima puntata del podcast The Xbox Two, che conduce assieme a Rand al Thor 19, ha dato forza alle parole di Robinson affermando che secondo le sue fonti lo showcase di Starfield potrebbe essere annunciato la prossima settimana.

Due voci, seppur autorevoli, non fanno di certo una conferma, dunque per quanto plausibili vi consigliamo di prendere entrambe le dichiarazioni con le pinze. I tempi sono in ogni caso maturi, considerato che erano state le stesse Microsoft e Bethesda a prometterci uno showcase di Starfield dopo la messa in onda dell'Xbox Developer Direct di gennaio, e che ci troviamo nel pieno della finestra di lancio ufficiale del gioco, che ricordiamo essere collocata nella prima metà del 2023. Di recente lo store digitale per PC GOG.com ha indicato il 29 giugno 2023 come giorno di pubblicazione di Starfield, salvo poi cancellare tutto e lasciarci nel dubbio.

Ricordiamo che un altro leaker, un certo Odahfield, aveva invece fissato l'evento nel corso di questa settimana. La sua previsione si è chiaramente rivelata errata, ma è possibile che Microsoft abbia deciso di aspettare un altro pochino per non sovrapporsi allo State of Play di PlayStation, andato in onda giovedì.