Starfield sembra SimCity tra le stelle con l'enorme mod per creare colonie aliene

Alla galassia di migliorie e ottimizzazioni della Patch di Marzo di Starfield si aggiungono, per il momento solo su PC, i tantissimi elementi modulari realizzati dalla modder TankGirl444 con un'enorme espansione fan made che consente la creazione di vere e proprie città aliene.

Il nuovo DLC amatoriale di Starfield 'Galactic Colonies Expanse' è appena approdato su NexusMods e sta già spopolando tra gli appassionati dell'odissea sci-fi di Bethesda desiderosi di ampliare il perimetro ludico e contenutistico dell'opera diretta da Todd Howard.

Sviluppata nell'arco di diversi mesi, la mod di TankGirl444 include decine di edifici, strutture architettoniche e oggetti da utilizzare nel sistema deputato alla gestione degli avamposti spaziali di Starfield.

Una volta installata, la mod espande enormemente il ventaglio di elementi modulari da costruire per dare vita al proprio insediamento alieno dei sogni. La mod è studiata per venire incontro alle esigenze degli appassionati di gestionali cittadini, prova ne sia la presenza di diversi negozi inediti, di centrali elettriche, di strumenti per generare risorse (come serre e macchinari agricoli) e funzionalità avanzate per il crafting, come una nuova serie di convertitori di elementi e minerali.

La speranza della community è ovviamente quella di assistere all'arrivo di questa importante espansione fan made su Xbox con il supporto ufficiale alle mod di Starfield, previsto più avanti nel 2024 su Xbox Series X|S. Nel frattempo, gli esploratori del Campo Stellare su PC possono scaricare e provare di persona le migliorie promesse da questa mod di Starfield 'in stile SimCity' seguendo le indicazioni offerte dal portale NexusMods.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su