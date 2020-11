Starfield, tra single player e dimensioni della mappa: parla Bethesda

Mentre in rete continuano a trovare diffusione presunti screenshot di Starfield, Todd Howard ha di recente deciso di svelare alcuni primi dettagli sull'attesa e misteriosa produzione.

La nuova IP di casa Bethesda, ha confermato il Director durante un'intervista, sarà interamente single player: non è dunque prevista la presenza di alcun tipo di comparto multigiocatore. L'intera avventura, inoltre, si dipanerà lungo una mappa di gioco decisamente ampia. È stato infatti specificato che quest'ultima avrà un'estensione superiore a quella di Fallout 76, incarnazione multiplayer del celebre universo post apocalittico ideato dalla software house.



Ulteriore dettaglio interessante, Howard ha reso noto che il team si sta avvalendo di tecnologie per lo sviluppo procedurale di alcune aree di Starfield, ma anche di The Elder Scrolls VI. Questo tuttavia non significa che il mondo di gioco varierà da giocatore a giocatore: l'estetica del mondo sarà la medesima per tutti e il team sta sfruttando la proceduralità solamente per gettare le basi per location che presenteranno poi moltissimi dettagli realizzati dagli artisti Bethesda. Infine, è stato ribadito che Starfield sfutterà una versione completamente aggiornata del Criterion Engine. Quest'ultimo offrirà un sistema rivisto per animazioni, AI, rendering e sviluppo procedurale.



Al momento, Starfield resta privo di una finestra di lancio precisa, mentre sono ignote anche le piattaforme di destinazione del gioco.