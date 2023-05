Starfield: dei siti avrebbero già deciso di dare voti bassi, per Nick Baker di XboxEra

Dopo la fredda accoglienza riservata a Redfall di Arkane Austin, si fa ancor più pesante la responsabilità che Starfield porta sulle sue spalle. I giocatori Xbox si aspettano un nuovo capolavoro del genere Sci-Fi da Bethesda, ma stando alle speculazioni di XboxEra alcuni siti avrebbero già in mente di assegnarli delle valutazioni non particolarmente alte.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast di XboxEra, Nick Baker ha affermato che alcune testate videoludiche avrebbero preventivamente deciso di optare per delle valutazioni "basse", o quantomeno modeste per Starfield. Nello specifico si parla di un punteggio che oscilla tra il 7 e l'8.5, specchio di quello che potrebbe essere un buon prodotto ma non il capolavoro auspicato.

Stando alle dichiarazioni di Baker, la decisione presa da questi siti sarebbe stata presa in nome del traffico che le recensioni andrebbero a generare, e con l'intento deliberato di mettere in ombra il marchio Xbox, recentemente già colpito dalle deludenti valutazioni di Redfall.

Le affermazioni di Baker sono particolarmente forti e controverse, e presuppongono l'esistenza di una sorta di complotto a cui starebbe partecipando ben più di una singola testata. Senza prove dimostrabili a favore della sua tesi, possiamo considerare queste dichiarazioni come semplici speculazioni personali di Baker, tra i fondatori del sito di XboxEra.

Intanto Bethesda ci prepara all'arrivo dello Starfield Direct con una clip dedicata all'atteso evento.