Starfield è come Skyrim nello spazio o un simulatore di Han Solo: parla Bethesda

L'Xbox & Bethesda Games Showcase si è aperto con il botto, con il Produttore Esecutivo Todd Howard sul palco a presentare al mondo Starfield, nuovo ambizioso RPG spaziale che verrà lanciato su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S il giorno 11 novembre 2022, undici anni esatti dopo Skyrim.

Un approfondimento apparso sul Washington Post, con dichiarazioni esclusive degli esecutivi di Bethesda, ci ha permesso di scoprire nuove informazioni sul gioco. Attivamente in sviluppo dal 2017, Starfield risulta essere la prima nuova IP Bethesda in ben 25 anni di storia. Howard ha descritto il nuovo gioco di ruolo come "Skyrim nello spazio", ma decisamente più evoluto: è stato assicurato che quanto si è visto nel trailer rappresenta solo una piccola frazione di quello che sarà incluso nel gioco completo.

Bethesda è talmente sicura delle qualità della sua nuova creatura, da compararla ad un franchise del calibro di Star Wars: per Managing Director Ashley Cheng, nella compagnia da ben 21 anni, "Starfield è un simulatore di Han Solo. Entri in una nave spaziale, esplori la galassia, fai cose divertenti". Tornando al trailer di Starfield dell'E3 2021, abbiamo scoperto che include numerosi riferimenti: i pulsanti e i controlli dell'astronave Frontier ricordano Fallout, mentre l'intro in bianco e nero è un omaggio alla missione del primo allunaggio, datato 20 luglio 1969.

Starfield è così ricco di dettagli, che gli sviluppatori del gioco hanno creato una Wiki piena di informazioni sulla lore, sulle storie dei personaggi, sull'architettura delle navi e praticamente su qualsiasi altro aspetto della produzione. Il gioco è ambientato 300 anni nel futuro, e internamente esiste una timeline che racconta cosa è successo in ogni decade dell'universo fittizio.