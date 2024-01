Starfield: sognate di pilotare i mech? Presto sarà possibile, grazie ad una mod

Nel mentre i fan si chiedono perché Starfield abbia vinto il premio per l'innovazione ai Steam Awards 2023, i modder continuano a lavorare per espandere il mondo di gioco Sci-Fi di Bethesda e introdurre interessanti novità di gameplay.

In Starfield esistono molte leggende sui mech usati nelle guerre delle colonie avvenute decenni prima dell'inizio dell'avventura del protagonista. Ci sono mech che possiamo ammirare nelle fabbriche, nelle discariche e nei musei. I mech sono inoltre stati spesso al centro delle scene mostrate nei trailer che hanno preceduto il lancio di Starfield. Tuttavia, sappiamo bene come il giocatore non è in grado di pilotare i possenti robot.

Il modder Jared Kohr ha ben pensato di rimediare, andando a creare un contenuto fanmade grazie al quale è ora possibile mettersi alla guida di un mech. A dire il vero, si tratta ancora di un lavoro in corso e, come potete osservare tramite il filmato che trovate in apertura, c'è ancora molto da fare prima che la mod possa definirsi completa e funzionante. Tuttavia, i risultati già ottenuti sono piuttosto incoraggianti, e siamo certi che molti utenti trovino intrigante l'idea.



Non è da escludere che la possibilità di pilotare i mech non venga introdotta in via ufficiale da Bethesda, dal momento che la compagnia ha in mente nuovi modi per spostarsi nel mondo di gioco di Starfield, come affermato alcune settimane fa. Il supporto post-lancio del titolo non è affatto concluso, ed anzi sappiamo che è in via d'arrivo anche un'espansione della storia.