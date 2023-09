Starfield: il nuovo record di giocatori connessi su Steam sancisce il sorpasso su Skyrim

Starfield ha raggiunto e superato quota 300.000 giocatori su Steam, un risultato che racconta l'ottimo lancio fatto segnare dal GDR Sci-Fi e che sancisce il sorpasso 'ai danni' di The Elder Scrolls V: Skyrim sulla piattaforma Valve.

Come ci rivela la pagina Twitter di SteamDB, con il picco di 325.520 giocatori connessi in contemporanea su Steam, Starfield ha superato i numeri precedentemente raggiunti da The Elder Scrolls V: Skyrim, fermo a quota 287.411 utenti. Rimane ancora imbattutto, però, il record di Fallout 4, che nel 2015 arrivò fino a 472.962 utenti connessi simultaneamente.

Starfield ha sicuramente tutto il potenziale per riuscire a segnare un nuovo record su Steam per un gioco Bethesda, ma già da adesso non bisogna dimenticare che buona parte dell'utenza PC impegnata a viaggiare tra un pianeta e l'altro della space opera è su Game Pass, dove è stato possibile accedere al gioco sin dal day one. I numeri registrati su Steam, quindi, non sono in alcun modo esaustivi circa il reale andamento di Starfield su PC.

Di certo sappiamo però che il GDR Sci-Fi ideato da Todd Howard è il gioco del momento: Starfield è il motivo per cui su Xbox Game Cloud si stanno formando lunghissime code di attesa.