Starfield sarà solo sottotitolato o anche doppiato in italiano?

In seguito alla presentazione di Starfield avvenuta in occasione di un evento dedicato, Microsoft e Bethesda hanno svelato numerosi dettagli sul gioco ambientato nello spazio.

A questo proposito, il team di sviluppo ha aggiornato la pagina Steam, la quale conferma che Starfield sarà sottotitolato in lingua italiana ma non godrà del doppiaggio nel nostro idioma. Il titolo Bethesda sarà infatti doppiato solo ed esclusivamente in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese.

Per quanto in molti avrebbero apprezzato la possibilità di giocare a Starfield con il doppiaggio in italiano, si trattava di uno scenario improbabile per via dei precedenti di Bethesda. Seppur con qualche eccezione, la quasi totalità dei giochi di ruolo open world della software house sono sempre stati sottotitolati e non doppiati ed era improbabile che ci potesse essere un cambio di rotta con il nuovo progetto.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco, che girerà a 30 fotogrammi al secondo nella versione Xbox Series X|S, vi ricordiamo che proprio ieri sera sono stati diffusi i requisiti di sistema dell'edizione PC di Starfield, che invece avrà il framerate sbloccato e con un PC adeguato potrà avere prestazioni migliori rispetto alla controparte console.