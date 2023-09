Starfield spacca tutto: oltre un milioni di giocatori in contemporanea!

Starfield è un successo, almeno a giudicare dai primi numeri: al day one il gioco Bethesda ha raggiunto quota 270.000 giocatori attivi in contemporanea su Steam ma questo è niente, perchè nelle ore successive i numeri sono cresciuti a dismisura.

E' Phil Spencer a celebrare il successo di Starfield, parlando di un milione di giocatori connessi in contemporanea al day one su tutte le piattaforme. Un milione di persone hanno giocato nello stesso momento con il gioco Bethesda su PC, Xbox Series X/S e via Cloud, un risultato assolutamente notevole e che testimonia l'altissimo hype che circonda Starfield, il nuovo gioco degli autori di Fallout e The Elder Scrolls.

Da tempo Microsoft non aveva un gioco così "virale" nella sua lineup, titoli come Halo Infinite hanno esaurito rapidamente il proprio potenziale mentre Redfall non è riuscito a fare breccia nel cuore dei consumatori. Un momento sicuramente positivo per la casa di Redmond, che si prepara ad un autunno caldo con il lancio di Forza Motorsport e l'arrivo di DLC e nuovi contenuti per Starfield.

Di Starfield si è parlato tanto negli ultimi giorni e si continuerà a parlarne a lungo, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Starfield a cura di Alessandro Bruni.