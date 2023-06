Starfield spaventa il team di Fallout London: slitta l'uscita dell'enorme mod di Fallout 4

Dopo aver affascinato Bethesda con Fallout London, gli autori della sorprendente espansione fan made di Fallout 4 erano ormai pronti a lanciare la mod su PC. L'entusiasmo generato negli appassionati di GDR free roaming dallo Starfield Direct ha però spinto i modder a rinviarne l'uscita.

A renderlo noto è lo stesso team che sta dando forma all'ambizioso progetto di Fallout London: con un messaggio condiviso da Dean Carter, il responsabile della mod ha spiegato che "non stiamo fornendo una data specifica, ma posso dire apertamente che lanceremo Fallout London nel quarto trimestre di quest'anno. Inizialmente avremmo voluto pubblicarlo nel terzo trimestre... tuttavia, un certo gioco spaziale è stato spostato a settembre e così abbiamo dovuto rivedere i nostri piani. Questo darà a tutti i nostri fan l'opportunità di giocare di più a Starfield, ma ci offre anche più tempo per i playtest e i correttivi ai bug, quindi è una soluzione vantaggiosa per tutti, giusto?".

La nuova total conversion di Fallout 4, di conseguenza, verrà lanciata entro fine 2023 per dare modo a tutti i patiti del genere di immergersi nelle atmosfere sci-fi di Starfield. A chi si avvicina solo adesso a Fallout London, ricordiamo che la mod promette di regalare decine di ore di divertimento grazie all'aggiunta di un'enorme ambientazione a mondo aperto, uno scenario pieno di armi originali, creature mutanti e nemici inediti, imprevedibili effetti meteo e fazioni originali con cui stringere legami nel corso di una campagna principale piena di sorprese. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo video gameplay di Fallout London con radio, robot e metropolitana.