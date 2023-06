Starfield sarà 'spaziale' e richiederà anni per essere completato: nuovi dettagli

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dallo Starfield Direct e dai suoi tanti annunci, ci reimmergiamo nelle atmosfere fantascientifiche della nuova space opera di Bethesda grazie alla prova su strada (o meglio, 'su astronave') che il team diretto da Todd Howard ha offerto di recente alla redazione di IGN.com.

L'anteprima di IGN.com, con una prova a porte chiuse della durata di un'ora, ha consentito alla redazione della nota testata giornalistica di snocciolare tanti dettagli inediti e fornire degli importanti chiarimenti sul poderoso impianto ludico, grafico, narrativo e contenutistico eretto da Bethesda.

Nel corso della prova di un'ora tenutasi con una build di Starfield su Xbox Series X non sarebbero emersi particolari problemi di prestazioni o bug: nell'anteprima di IGN.com si sottolinea piuttosto la straordinaria vastità della porzione di Via Lattea ricreata da Bethesda e l'ambizione che traspare da ogni elemento di gioco.

Durante l'hands-on di Starfield, i giornalisti di IGN.com rimarcano inoltre la bontà del sistema di combattimento, dalle sessioni sparatutto influenzate dalla gravità e dal motore fisico (anche a bordo delle astronavi) agli scontri che prevedono l'utilizzo di armi bianche come lame, accette o altro.

L'impressione offerta a coloro che hanno potuto provare in anteprima Starfield è stata quella di "un No Man's Sky 2 all'ennesima potenza e ibridato ai giochi Bethesda come Fallout e Skyrim", con una componente ruolistica che diventerà preponderante nell'esplorazione delle colonie planetarie: gli insediamenti più grandi e le città saranno suddivisi in distretti, alcuni dei quali connessi a una metropolitana (non è chiaro se 'funzionale' o solamente di facciata, e quindi con una semplice sequenza di caricamento). In questo caso, l'analogia più calzante risulta essere quella con la serie di Mass Effect.

Anche in funzione degli infiniti NPG che popolano le città, come pure della grandezza degli insediamenti e del numero spropositato di pianeti, stazioni spaziali e astronavi sui quali atterrare o attraccare, la redazione di IGN.com ritiene che i 'completisti' dovranno giocare a Starfield per diversi anni prima di poter scoprire ogni singolo segreto che Bethesda ha in serbo per loro, e per tutti coloro che ne attendono con impazienza l'uscita, a partire dal 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sulle ultime riflessioni di Digital Foundry su Starfield e i 30fps su Xbox Series X|S.