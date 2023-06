Starfield, poco spazio per l'amore: rivelato il numero di romance disponibili

Starfield è sempre più un libro aperto per i fan in attesa di metterci le mani sopra a partire dal prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X/S. Oltre alla conferma che in Starfield si potranno avere case da pagare con un mutuo, è stato rivelato anche il numero di romance disponibili nel nuovo kolossal sci-fi di Bethesda.

Nel corso del suo intervento nell'ultima edizione del Kinda Funny Xcast, il director Todd Howard ha dichiarato che in Starfield sarà possibile instaurare delle relazioni sentimentali solo con i 4 personaggi principali della storia, che avranno in ogni caso romance elaborate nel corso del gioco. Nonostante la presenza di innumerevoli personaggi all'interno dell'avventura, Bethesda ha deciso di limitare le romance soltanto ai nostri quattro alleati principali.

Il director non ha approfondito maggiormente nel dettaglio come verranno portati avanti gli interessi amorosi nel corso del gioco, ma ha in ogni caso specificato che le scelte che prenderemo durante la partita influenzeranno in maniera più o meno consistente i rapporti con gli altri personaggi, con la possibilità anche di cambiamenti drastici nelle nostre relazioni sia in positivo che in negativo.

Nel frattempo sembra che Starfield potrebbe includere un sistema di malattie tra le sue meccaniche di gioco, come emerso da alcuni dettagli passati inizialmente inosservati.