Starfield, Phil Spencer non ci sta: non lo ha mai promesso su PlayStation!

Mentre attendiamo la messa in onda dello Showcase dedicato a Starfield, il nuovo gioco sci-fi di Bethesda e il tema dell'esclusività sono tornati in primo piano durante un'intervista che Phil Spencer ha concesso ad Xbox On.

Durante l'intervista, la conduttrice Charleyy ha evidenziato il malcontento di quei giocatori PlayStation che si sono visti strappare Starfield dopo l'acquisizione di Bethesda. Un precedente che intaccherebbe la credibilità di Microsoft, che proprio in questi giorni ha proposto degli accordi decennali per la pubblicazione multipiattaforma di Call of Duty.

Secondo Spencer, in ogni caso, Microsoft non ha infranto alcuna promessa. "Penso di non aver mai detto che Starfield non sarebbe stato un'esclusiva Xbox. Io ho detto che l'esclusività sarebbe stata decisa caso per caso. Ho detto che non avrei rimosso dei giochi dalle altre piattaforme, in modo da poter continuare a supportare le comunità di quei giochi. Elder Scrolls continua a ricevere i nuovi contenuti su tutte le piattaforme. Alcuni arrivano prima su PC, ma su console le novità arrivano in contemporanea. Abbiamo aggiornato Fallout 76 su tutte le piattaforme nello stesso momento".

Dopodiché ha spiegato che "i titoli esclusivi su console fanno parte del business. Tutti i titolari delle piattaforme li hanno. Sono un aspetto importante del marketing delle piattaforme. I nostri concorrenti hanno un sacco di giochi esclusivi. Dunque noi alcuni giochi li lanciamo in esclusiva, anche se nel nostro caso è un po' difficile parlare in questi termini, dal momento che pubblichiamo anche su PC e cloud". Infine, ha ribadito che non esistono esempi di giochi Bethesda "strappati" alla comunità dei giocatori PlayStation.