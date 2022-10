Starfield spiegato da Todd Howard: nuovi dettagli su dialoghi, personalizzazione e Tratti

Nel pieno delle celebrazioni di Bethesda per i 25 anni di Fallout, Todd Howard sorprende i fan di GDR open world mostrandosi in video per discutere di Starfield e rispondere alle domande più frequenti poste da chi attende con impazienza l'uscita del kolossal sci-fi su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Il celebre Game Director di Bethesda Game Studios tocca vari argomenti e, nel farlo, offre ai suoi sviluppatori l'opportunità di mostrare dei fugaci spezzoni di gameplay inediti di Starfield, ad esempio con l'interfaccia utilizzata nei dialoghi o le scene off-screen riprese dalle postazioni degli sviluppatori.

A tal proposito, Todd Howard spiega che gli esploratori dei pianeti alieni di Starfield potranno accedere a oltre 252.000 linee di dialogo nel corso dell'intera avventura, un numero semplicemente incredibile se paragonato alle linee di dialogo di Skyrim (60.000) e Fallout 4 (111.000). Sempre a detta dell'esponente di Bethesda, Starfield sarà un gioco profondamente ruolistico anche nella progressione delle abilità da sbloccare per il proprio eroe mediante il sistema dei Tratti, con bonus e malus che avranno un forte impatto sul rapporto tra il protagonista e i tanti PNG.

Non mancano poi dei riferimenti alla personalizzazione del personaggio, delle astronavi e delle basi, come pure al sistema di persuasione nei dialoghi e alla 'fattibilità scientifica' delle tecnologie futuristiche adottate dagli esseri umani chiamati a colonizzare i sistemi planetari limitrofi al nostro.



In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sulla data di lancio su PC, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Starfield e il segreti del gameplay.