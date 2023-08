Starfield spunta in rete: 30 minuti di gameplay leak per il GDR Bethesda

Purtroppo era soltanto questione di tempo: dopo i primi avvistamenti legati all'editor di personaggio di Starfield, ora si fa strada in rete anche un lungo video gameplay del GDR Bethesda.

Apparentemente inarrestabili, le fughe di notizie legate alla prossima esclusiva Microsoft hanno raggiunto un nuovo livello. Sul proprio canale YouTube, l'utente "DHavenShadow" ha infatti pubblicato un video leak dedicato alla produzione. All'interno di quest'ultimo, possiamo osservare Starfield in azione nelle fasi iniziali dell'avventura. Dopo aver creato il proprio personaggio in-game, il leaker mostra infatti anche le prime sequenze di trama e gameplay del gioco di ruolo di Bethesda.

Nel momento in cui scriviamo, i trenta minuti di gameplay leak di Starfield risultano accessibili, ma è molto probabile che nel giro di poche orericeva la richiesta formale di rimozione da parte di. Al lancio del titolo, lo ricordiamo, manca davvero poco, con la data di lancio su PC e Xbox Series X|S fissata al prossimoNel frattempo, Bethesda invita i fan a diffidare di teorie e fake news legate a Starfield , giunto da pochi giorni anche nelle redazioni della stampa internazionale. Anche il team di Everyeye, come vi avevamo comunicato in precedenza, ha già ricevuto il codice review del gioco.