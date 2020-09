Starfield: spunta in rete un'altra immagine trafugata del gioco Bethesda

Se nel corso dell'ultimo fine settimana sono finiti sul web ben due screenshot rubati di Starfield, durante la serata è stata ritrovata anche una terza immagine in game del titolo sci-fi in sviluppo presso Bethesda.

L'immagine, che mostra un personaggio in tuta spaziale di fronte ad una struttura installata su un pianeta privo di texture, proviene senza ombra di dubbio dalla stessa fonte anonima che ha pubblicato gli altri due screenshot e dovrebbe quindi trattarsi davvero di una vecchia build risalente al 2018 del titolo Bethesda. Vista questa fuga di materiale, non possiamo escludere a priori che nel corso dei prossimi giorni possano arrivare sui social anche dei filmati che mostrano questa vecchia versione del gioco in movimento, grazie ai quali potremmo finalmente scoprire qualcosa sulle meccaniche di gameplay alla base del prossimo grosso progetto dei creatori di Skyrim.

In attesa di saperne di più su Starfield, vi ricordiamo che Bethesda e ZeniMax sono state acquisite da Microsoft e il gioco ambientato nello spazio sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. Non è ancora stato confermato dal colosso di Redmond se Starfield e The Elder Scrolls 6 saranno o meno esclusive Xbox e potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima di scoprirlo.