Starfield diventa Star Wars: gli Stormtroopers invadono la galassia di Bethesda

Come se già non bastasse il Millenium Falcon ricreato in Starfield grazie all'editor di gioco, anche i modder stanno dando il loro contributo per dare vita ad un crossover tra l'opera Bethesda e Star Wars, includendo alcuni dei suoi personaggi più iconici.

Nello specifico, grazie agli sforzi del modder Kboykboy, attraverso il portale Nexus Mods è ora possibile trasformare i poliziotti UC in perfetti Stormtroopers, con le relative armature riprodotte in Starfield in maniera estremamente fedele alle loro controparti originali. Ma Kboykboy ha idee ancora più ambiziose con le sue mod volte ad incrociare Starfield e Star Wars: nel prossimo futuro l'autore intende infatti sostituire ogni personaggio in armatura UC con un imperiale, mentre i personaggi con addosso gli abiti Freestar lasceranno il posto ai ribelli.

E non finisce certo qui dato che il modder punta anche ad introdurre nel gioco le armi di Star Wars attraverso ulteriori lavori che non tarderanno ad arrivare. Bisogna quindi aspettare ulteriori aggiornamenti da parte di Kboykboy, ma già adesso la possibilità di muoversi per gli scenari di Starfield ed incontrare degli Stormtroopers sarà fonte di sinceri sorrisi per gli appassionati di di Star Wars, in attesa di scoprire come si svilupperanno ulteriori i crossover tra i due brand a tema spaziale.

Nel frattempo Todd Howard di Bethesda ha confermato che il supporto ufficiale alle mod per Starfield arriverà più avanti, sebbene ci sarà da aspettare ancora un po'.