Starfield: da Steam arrivano i primi dettagli sugli Obiettivi

Ci separano solo poche settimane dal lancio di Starfield e, come spesso accade in questi casi, stanno lentamente emergendo nuovi dettagli sul titolo Bethesda anche grazie agli store sui quali sarà possibile acquistare il gioco. Le ultime indiscrezioni arrivano da Steam, il noto client Valve che ha anticipato qualcosa sugli achievement.

Il database di Steam si è infatti aggiornato con le prime informazioni sugli Obiettivi di Starfield: a tal proposito, sappiamo ora che saranno presenti nel gioco ben cinquanta 'trofei' legati alle azioni da compiere nello spazio. Ovviamente per ora non si conoscono i dettagli specifici su ogni singolo Obiettivo ed è probabile che per quelli dovremo aspettare che il titolo sia prossimo all'arrivo sugli scaffali.

In ogni caso è improbabile che l'ultima fatica di Bethesda sia semplice da completare al 100%, visto che gli stessi sviluppatori hanno promesso una quantità spropositata di contenuti che terranno impegnati i giocatori per decine se non centinaia di ore. Insomma, chi vorrà ottenere tutti e cinquanta gli obiettivi dovrà sicuramente sudarseli.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che proprio oggi vi abbiamo parlato dei fan che hanno ricostruito l'enorme mappa galattica di Starfield. Non dimenticate inoltre di leggere i dettagli sulle previsioni d'incasso di Xbox legate a Starfield, le quali sottolineano l'ottimismo di Microsoft nei confronti del gioco Bethesda.