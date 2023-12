Starfield è un successo incredibile per Bethesda: giocato da oltre 13 milioni di utenti

Nella sua vastità, l'epopea spaziale targata Bethesda ha ancora molto da raccontare ai propri fan: il lancio era solo l'inizio per Starfield, come visto con la roadmap 2024 piena di avventure pronte ad edulcorare l'esperienza messa a punto dagli Xbox Studios. Starfield è un successone, ed è per questo che il viaggio è lontano dalla sua conclusione.

Ciò è dovuto anche dall'incredibile successo del titolo: come visto dai dati, Starfield ha superato i 13 milioni di giocatori sin dal suo lancio. Tale informazione, giunta con alcuni giorni di distanza da quando il design director di Starfield ha reagito alle critiche poste dai detrattori del titolo, riflette l'importantissimo riscontro del progetto sin dal suo debutto sul mercato videoludico, nel bene e nel male. Il valore numerico di cui sopra, però, è seguito a ruota da altri dettagli sulle statistiche in-game dei giocatori. Qui a seguire vi riportiamo quelli di maggior rilievo:

Il tempo medio per giocatore su Starfield è pari a 40 ore;

Il titolo è stato giocato per un totale di 22,284,331 giorni dagli oltre 13 milioni di utenti;

Il quantitativo di tempo impiegato nella costruzione delle proprie navicelle spaziali ammonta a 26,027,845 ore;

Sono stati visitati ben 1.972,345.902 pianeti;

In tutto l'universo di Starfield vi sono ben 4,575,290 avamposti;

La fazione più pericolosa è quella degli Ecliptic, con 12,276,466 morti totali;

Gli Ashta, invece, sono le creature aliene più fatali: in totale, esse hanno conseguito 1,712,447 morti;

Il cibo preferito dai giocatori è il Battlemeal Multipach: ne sono stati mangiati 18.395.892;

L'arma che ha eseguito più uccisioni è la Combatech Beowulf, grazie alle 592,023,360 uccisoni compiute con essa;

Il potere più usato dai giocatori è il "Sense Star Stuff".

Nonostante i difetti ed i pregi del gioco, Starfield è il successo di casa Microsoft del 2023. Cosa ne pensate dei dati registrati dalla software house tramite l'analisi del comportamento dei giocatori? Qual è l'informazione che vi ha stupito maggiormente?