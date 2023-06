Starfield, un successo indiscusso: alcuni utenti Sony vogliono Xbox per il gioco Bethesda

Pur a seguito delle controversie scaturite dal frame rate di Starfield a 30 FPS per una scelta creativa di Bethesda e delle proteste per la localizzazione multilingua della prossima grande epopea spaziale di Bethesda, Starfield è un nuovo grande successo per il marchio verde crociato della casa di Redmond, complice l'ultima presentazione.

L'ambizione senza confini di Bethesda mostrata dalla storia e dal gameplay di Starfield ha fatto breccia nel cuore dei videogiocatori Xbox, i quali desiderano ardentemente di poter mettere le mani sulla prossima interessante avventura in approdo sull'ecosistema Xbox e PC nel mese di settembre. Però, Starfield è un successo anche tra gli utenti della concorrenza diretta e non di Microsoft.

A seguito del recente Xbox Games Showcase e dello Starfield Direct, sono emersi numerosi thread in quel di Reddit che gridano a gran voce il nome del prossimo progetto di Bethesda. Tra i post troviamo, ad esempio, quello dell'utente Danxoln che recita così: "Sono stato un PlayStation snob per nove anni. Lo Starfield Direct sta cambiando le cose. Ho appena finito di vedere la diretta e sono rimasto senza parole per tutto il tempo. Le esclusive Xbox sono arrivate e andate e non ho mai pensato una volta di prendere una Xbox. Non avevo finito un terzo della diretta e già facevo ricerche su Xbox Series S, Game Pass e il mio controller personalizzato".

Questo è solo uno dei tanti casi emersi in rete nell'ultimo periodo: sono diversi, infatti, i thread nei quali diversi giocatori dichiarano di star valutando l'acquisto di una console Xbox per Starfield, a dimostrazione di come Bethesda sia stata in grado di fare centro con l'ultimo direct dedicato alla grande avventura spaziale.