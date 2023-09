Ma quindi Starfield è un successo o no? Quanto ha venduto, ci sono dati precisi?

E allora fine, Starfield è uscito. Il gioco Bethesda più atteso degli ultimi anni è disponibile su Xbox Series X/S e PC, ma come è stato accolto Starfield? Possiamo parlare di successo? E come stanno andando le vendite? Proviamo ad analizzare la situazione.

Partiamo dall'accoglienza di pubblico e critica: Starfield è un gioco divisivo, c'è chi lo sta amando alla follia e chi invece non apprezza alcuni alcuni aspetti del gameplay e una certa mancanza di contenuti e attività. Il Metascore? 85/100 su Xbox Series X/S e 87/100 su PC. Buono? Assolutamente. Inferiore alle aspettative? Forse, ma in linea ad esempio con Fallout 4 (il Metascore oscilla tra 84 e 87 a seconda della piattaforma) mentre siamo lontani dal Metascore di Skyrim (compreso tra 92 e 96).

In ogni caso, il gioco Bethesda sta animando le discussioni sui social e il coinvolgimento degli utenti sembra ottimo: Starfield ha raggiunto sei milioni di giocatori in pochi giorni e lo scorso weekend su Steam c'erano oltre 300.000 giocatori collegati in contemporanea, numeri sicuramente positivi che una esclusiva Xbox non registrava da tempo. Bethesda parla del "miglior lancio di sempre" per un videogioco prodotto dall'azienda del Maryland.

Per quanto riguarda le vendite invece impossibile fare una stima: sappiamo che Starfield ha debuttato al numero uno nel Regno Unito ma a parte questo non ci sono dati di vendita fisici o digitali, ricordiamo che il gioco è disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal lancio e dunque i sei milioni di giocatori non corrispondono necessariamente sei milioni di copie vendute.

E voi cosa ne pensate? Starfield si rivelerà un grande successo sulla lunga distanza (anche grazie al supporto post lancio e alle migliori mod di Starfield) oppure no?