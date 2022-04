Starfield e i 'suoni dell'avventura': il nuovo video diario descrive la Colonna Sonora

Le alte sfere di Bethesda pubblicano un nuovo video diario di Starfield interamente dedicato alla Colonna Sonora e ai "suoni dell'avventura" che accompagneranno gli esploratori spaziali nell'attesissimo GDR sci-fi in arrivo a fine anno su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Il nuovo episodio della serie di video approfondimenti "Nel Campo Stellare" di Starfield offre ai Bethesda Game Studios l'opportunità di discutere della musica e del sound design della nuova space opera degli sviluppatori di The Elder Scrolls e Fallout.

Ad accompagnarci in questo viaggio multimediale tra i suoni del kolossal fantascientifico troviamo Mark Lampert, direttore audio degli studi Bethesda, e il compositore di Starfield, Inon Zur, l'autore di innumerevoli soundtrack videoludiche come quelle di Dragon Age Origins, Fallout Nex Vegas, Crysis, Syberia, Soulcalibur V e Fallout 4.

Lo stesso Zur sottolinea come "Starfield è il progetto più ambizioso al quale abbia mai lavorato. È un gioco vasto ambientato in un luogo altrettanto vasto, ma soprattutto è un progetto che si pone grandi domande, anche di natura filosofica, che di solito la gente non si preoccupa di porsi o non osa fare".

Nel video, i due autori discutono dei rispettivi progetti artistici, dell'importanza della colonna sonora nel costruire l'esperienza ludica di un buon titolo e dell'idea alla base della musica di Starfield, ossia la continua ricerca di risposte da parte dei giocatori. Il nuovo diario di sviluppo, oltretutto, ribadisce che la data di lancio di Starfield è fissata per l'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S, dal day one su Xbox Game Pass.