Starfield e il suono dell'universo: ascoltate le fonti d'ispirazione della colonna sonora

In attesa dell'uscita di Starfield, prevista per il mese di novembre, il direttore dell'audio Mark Lampert e il compositore Inon Zur si sono riuniti per discutere della musica che li ha ispirati durante la creazione della colonna sonora del GDR sci-fi di Bethesda.

L'anno scorso, la London Symphony Orchestra ha eseguito la "Starfield Suit" di Inon Zur nel corso del concerto per il 10° anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim. Oggi, invece, il direttore audio di Starfield Mark Lampert riflette sul tempo che ha trascorso a lavorare con Zur condividendo con tutti i giocatori alcuni dei gruppi, dei musicisti e delle colonne sonore che hanno ispirato la colonna sonora di Starfield.

Scopriamo quindi che Lampert si è ispirato a gruppi come gli Einstürzende Neubauten (gruppo industrial tedesco) e True Widow (trio metal del Texas), al pianista jazz di New York Jason Moran, alla melodia "Saturnalia" composta da Steve Moore, e alle colonne sonore di Heat: La Sfida, Fallout 76, Fallout 76: Wastelanders e Blade Runner. Zur, dal canto suo, ha tratto ispirazione da "Adagio for Strings" di Samuel Barber, "Ocean of Sounds" di John Cage, alla colonna sonora di The Revenant (in particolare al "Main Theme") e ai lavori del compositore Johan Johannson, tra cui l'accompagnamento di Arrival.

In una delle note di Zur, si legge: "Ho semplicemente pensato al fatto che avrei voluto sentire il suono dell’universo e ho cercato di mettere insieme tutti questi elementi dando però loro un tocco personale. Il risultato è stato il sound di Starfield". Potete ascoltare le tracce e le melodie che hanno ispirato la colonna sonora di Starfield grazie a questa playlist disponibile su Spotify.