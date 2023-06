Starfield supporta il cross-save su PC e Xbox?

I giocatori Xbox sono ormai abituati al cross-save tramite cloud, una funzionalità davvero utile per chi è solito giocare lo stesso titolo sia su PC che su console, magari grazie ad un abbonamento a Xbox Game Pass. Ma Starfield permetterà di passare da una piattaforma all'altra mantenendo i salvataggi?

La risposta, purtroppo, è no. Almeno per il momento, sulla pagina ufficiale di Starfield del Microsoft store manca il tag 'Salvataggi sul cloud di Xbox', che è la dicitura che segnala la possibilità di giocare sulle varie piattaforme mantenendo i progressi. Questo significa che, sebbene gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare entrambe le versioni, queste avranno salvataggi separati. Sebbene non sia da escludere, è improbabile che da qui all'uscita la pagina del prodotto possa essere aggiornata, dal momento che molti altri giochi che arriveranno dopo l'atteso RPG di Bethesda segnalano già il pieno supporto al cross-save.

Resta ora da capire se le due versioni verranno gestite separatamente anche per quello che riguarda l'acquisto o se, come accade per altri titoli, basterà acquistare una sola versione per giocare sia su Xbox Series X|S che su PC tramite Microsoft Store. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovareuno speciale con le sei cose da sapere su Starfield.