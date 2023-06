Starfield avrà DLC di 'varie dimensioni': anche espansioni della storia, dice Todd Howard

A pochi giorni dal sorprendente Starfield Direct, Bethesda e Microsoft continuano a fornirci ulteriori dettagli sulla space opera diretta da Todd Howard. Nel corso dell'ultima presentazione, abbiamo dato sguardo ad un gioco apparentemente sconfinato, eppure Bethesda ha già in programma espansioni post-lancio.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, Bethesda Game Studios ha confermato di avere in programma di realizzare "molti contenuti aggiuntivi" per il gioco. I DLC post-lancio saranno "di varie dimensioni", con il team di sviluppo che cercherà progressivamente di aggiungere nuove funzionalità, storie e altri contenuti.

"Faremo molti contenuti aggiuntivi per Starfield", ha detto Todd Howard. "Ci piace farlo, i nostri fan lo adorano. Abbiamo già annunciato il primo, faremo un pacchetto di espansione della storia che arriverà in seguito. Abbiamo in programma di fare cose di varie dimensioni e ne abbiamo fatte molte nei nostri giochi precedenti. È qualcosa che ci piace davvero fare [e] piace ai nostri fan, quindi nonostante le dimensioni del gioco, ci sono ancora cose che vogliamo aggiungere, per quanto riguarda funzionalità in futuro, storie e cose del genere. Quindi pensiamo che questo sia un gioco che, si spera, continuerà per molto tempo in questo modo".

Todd Howard ha dichiarato che Starfield è più simile a Red Dead Redemption 2 che a No Man's Sky.