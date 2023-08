Starfield supporterà le mod al lancio su PC e Xbox Series X|S? Pete Hines chiarisce

Dopo aver fatto un piccolo regalo ai fan Xbox per il lancio di Starfield, Bethesda fornisce delle importanti precisazioni sul supporto alle mod, tanto su PC quanto su Xbox Series X|S.

Nell'intervista concessa da Pete Hines alla redazione di Vandal, il boss della divisione Global Publishing di Bethesda Softworks ha affrontato uno degli argomenti più 'sentiti' dagli appassionati dei GDR free roaming di Todd Howard, ovvero la possibilità di espandere l'esperienza di gioco attraverso le patch fan made e i DLC 'amatoriali' dei modder.

Il dirigente Bethesda spiega che il supporto ufficiale alle mod arriverà solo dopo il lancio di Starfield: "Come abbiamo già riferito altre volte, ci saranno delle mod dopo l'uscita del gioco. Non abbiamo detto quando, ma sicuramente ci saranno. Come sempre, avrete modo di scaricarle su PC, ma potrete usare le mod sia su PC che su Xbox".

A voler dar retta a Pete Hines, quindi, gli strumenti di sviluppo che Bethesda renderà pubblici dopo il lancio di Starfield consentiranno ai modder di realizzare espansioni fan made compatibili sia con la versione PC che con le edizioni Xbox Series X|S della space opera. Vale comunque la pena sottolineare che Hines si riferisce solo ed esclusivamente alle mod realizzate con l'editor del Creation Engine 2: nulla, infatti, vieta ai programmatori e agli sviluppatori indipendenti più 'smaliziati' di cimentarsi nella realizzazione di mod sin dalla partenza della fase Early Access di Starfield, prevista per l'1 settembre.

Non è un caso, infatti, se dalla scena dei modder continuano a giungere conferme sul supporto di Starfield al DLSS 3 prima del lancio, che ricordiamo essere atteso per il 6 settembre anche su Game Pass. A tal proposito, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale con le previsioni sulle prime mod di Starfield, dai veicoli alle specie aliene senzienti passando per le texture e le armi customizzate.