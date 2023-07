Starfield e il supporto alle mod su Xbox Series X|S: la community chiede chiarimenti

Mentre Phil Spencer e Pete Hines non smettono di giocare a Starfield, un post condiviso da un redditor alimenta il dibattito tra gli appassionati di GDR Bethesda sulla possibilità o meno di accedere alle mod di Starfield su Xbox Series X|S sin dal lancio dell'odissea spaziale.

Prendendo spunto dal Mod Browser delle versioni console di Snowrunner, il redditor Massi92 si è chiesto se il nuovo, attesissimo kolossal fantascientifico di Bethesda verrà lanciato su Xbox Series X|S con uno strumento simile.

Al quesito posto dal redditor hanno fatto seguito oltre 120 messaggi pubblicati da chi, in queste ore, chiede a Bethesda di chiarire questo importante aspetto dell'offerta contenutistica confezionata per il lancio di Starfield, atteso per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Nelle scorse settimane, d'altronde, è stato lo stesso Todd Howard a definire Starfield 'il paradiso dei modder', ma senza entrare nel merito delle tempistiche di pubblicazione degli strumenti di sviluppo del Creation Engine che verranno utilizzati dai modder per realizzare e condividere gratuitamente espansioni fan made, patch non ufficiali, update grafici e pacchetti di contenuti amatoriali.

In attesa di un chiarimento da parte della sussidiaria di Microsoft, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su Starfield dalla storia al gameplay, l'ambizione senza confini di Bethesda.