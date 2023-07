Starfield: il supporto di Xbox ha permesso di essere 'così tanto ambiziosi', dice Bethesda

Oltre ad aver condiviso la sua ossessione per il cibo con le nuove immagini di Starfield, Todd Howard di Bethesda ha voluto ringraziare apertamente Microsoft ed in particolare il team Xbox per il supporto concesso all'ambiziosa space opera in arrivo a settembre.

Starfield è indubbiamente una delle produzioni più ambiziose in arrivo sul mercato nel 2023, nonché il gioco più grande mai realizzato da Bethesda. Per riuscire nel suo intento, la compagnia ha beneficiato del supporto di Microsoft che, come riferito da Howard in una recente intervista concessa a Kinda Funny Games, ha offerto il suo prezioso contributo ed ha permesso al team di sviluppo di "rischiare".

"Ti senti come se stessi portando il peso di Xbox sulle tue spalle in questo momento? Pensi che Starfield sarà il portabandiera di Xbox quest'anno?", è stato domandato ad Howard, che sentitosi sotto pressione ha così replicato: "Penso che mi sentivo meglio prima che tu mi facessi questa domanda. Ci stiamo concentrando su ciò che possiamo fare su questo gioco. Dirò che Xbox è stata... Il loro supporto è stato incredibile: Phil, Matt Booty e tutto il team. Ovviamente avevamo lavorato con loro per molto tempo, se pensiamo a 20 anni fa con Morrowind. Ma essere parte di Xbox e del loro supporto, ci ha davvero permesso di essere così tanto ambiziosi e correre questi rischi... E ora incrociamo le dita".

Todd Howard si è detto anche soddisfatto dell'aspetto grafico raggiunto da Starfield tramite il Creation Engine 2.