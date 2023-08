Starfield realizzato con un budget di $200 milioni da 500 sviluppatori, secondo un rumor

A ormai poche ore dal lancio del gioco, emerge un'indiscrezione relativa a Starfield, ai costi di sviluppo e al numero di persone coinvolte nella realizzazione di quella che è l'opera videoludica più grande e ambiziosa mai concepita da Bethesda.

Le informazoni provengono da un post pubblicato su LinkedIn da David Reitman, insider ed ex dipendente di Accenture. "La visione creativa di Todd Howard, un uomo che ha dovuto aspettare che la tecnologia si mettesse al passo affinché la sua visione potesse realizzarsi, è prevista per il decollo il 6 settembre! Con un team di oltre 500 persone e un budget di oltre 200 milioni di dollari, questo gioco promette un universo così vasto che avrete bisogno di un GPS spaziale!", ha scritto Reitman.

I 200 milioni di dollari qui indicati fanno riferimento esclusivamente allo sviluppo vero e proprio di Starfield e non alla cifra complessiva investita per la realizzazione del progetto. Sono quindi esclusi, ad esempio, i costi di marketing, aspetto decisamente non trascurabile. Per mettere i numeri maggiormente in prospettiva, Red Dead Redemption 2, uno dei progetti più ambiziosi realizzati da Rockstar Games fino ad ora, è stato portato a termine con un budget che rientra nella fascia dei 170 milioni di dollari (anche qui sono considerati esclusivamenti i costi di sviluppo). Stando ai documenti di Sony, inoltre, Horizon Forbidden West e The Last of Us Parte II hanno oltrepassato la soglia dei 200 milioni durante la loro produzione.

Quella di Reitman, quindi, è una proiezione abbastanza plausibile, seppur non confermabile da fonti certe. Non è ancora chiaro quanto sia costato Starfield in totale, ma è possibile che l'intero progetto che ha dato vita alla space opera pensata da Todd Howard abbia richiesto un investimento complessivo di 300-400 milioni.