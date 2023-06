Starfield: anche uno sviluppatore di God of War Ragnarok difende i 30fps

Starfield non supererà i 30fps, né su Xbox Series X (dove girerà alla risoluzione 4K) né su Xbox Series S (dove invece si muoverà a 1440p). La scelta di Bethesda, evidentemente volta a garantire la massima qualità visiva e favorire la stabilità dell'esperienza non ha tuttavia accolto il favore della totalità dei videogiocatori.

Alcuni dei delusi si sono persino rivolti in malo modo nei confronti di Bethesda, accusandola di pigrizia e di voler lanciare sul mercato un gioco incompleto. Parole del genere le ha proferite anche lo youtuber DreamcastGuy in un tweet molto polemico che ha tuttavia sortito un effetto opposto rispetto alle intenzioni dell'autore. Molti, infatti, si sono schierati in difesa di Bethesda, incluso un addetto ai lavori, Dannie Carlone, un Sr. Staff Environment Artist che ha lavorato a God of War Ragnarok.

Al tweet, che lo youtuber ha scelto di cancellare a seguito delle numerose critiche, lo sviluppatore ha risposto in questo modo: "Sono uno sviluppatore di videogiochi, anche un grande fan tra l'altro. Voglio chiarire che non è un segno di un gioco incompiuto. È una scelta. I 60fps su una scala del genere inficerebbero la fedeltà visiva. Io credo che loro vogliano offrire una presentazione senza interruzioni e ridurre il pop in. Ovviamente hai il diritto di disapprovare questa scelta".

In un tweet successivo, l'Environment Artist di God of War Ragnarok ha ribadito il concetto secondo il quale il blocco a 30fps serve a spingere al massimo la fedeltà visiva. Una scelta che può piacere o no, ma che secondo lui non rappresenta in alcun modo la spia di un lavoro approssimativo.