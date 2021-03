Starfield: lo sviluppo è in buone mani, assicura Bethesda

Durante lo streaming incentrato sull'unione tra Xbox e Bethesda si è parlato brevemente anche di Starfield, RPG a tinte sci-fi annunciato all'E3 2018 ma da allora rimasto nell'ombra.

Durante il suo intervento al roundtable organizzato da Microsoft, Ashley Cheng, managing director di Bethesda, ha affermato che il team dietro lo sviluppo di Starfield ha tutte le carte in regola per realizzare un lavoro di successo grazie all'esperienza accumulata lavorando alle serie di The Elder Scrolls e Fallout. "Oggi i ragazzi al lavoro su Starfield hanno già lavorato assieme su diversi RPG open-world. Questo tipo di esperienza condivisa e chimica non si trova durante la notte: richiede un sacco di tempo e tanto duro lavoro" , evidenzia Cheng, aggiungendo che "mentre lavoriamo sulla nostra prossima generazione di giochi, non riesco a pensare a un posto migliore dove essere se non su Xbox. Non importa quanto folle possa essere un'idea, il team Xbox dice sempre 'si, proviamoci'". Nessun dettaglio specifico, dunque, sulle caratteristiche dell'atteso titolo, ma tanta fiducia sulle capacità del team di sviluppo nel realizzare il miglior prodotto possibile.

L'epopea fantascientifica di Bethesda è al momento senza una finestra di lancio. Per un noto insider Starfield sarebbe previsto per il 2021, ma nessun tipo di conferma è finora arrivata, nemmeno sui sistemi che ospiteranno la produzione. Non resta che aspettare.